В Россию приехал новый Cadillac Escalade

Компания Cadillac открыла приём заказов на внедорожник Escalade нового поколения. Новинка приехала в нашу страну лишь с одним двигателем и в одном варианте колесной базы.

Да, длиннобазного лайнера в версии ESV ждать не стоит - во всяком случае, официального подтверждения касательно появления данной версии не произошло. Что касается мотора, то наш Escalade будут комплектовать 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, развивающим 416 л.с. и 624 Нм. В сочетании с 10-ступенчатым «автоматом» он разгоняет автомобиль до 100 км/ч за шесть с половиной секунд.

Трехлитровый турбодизель до нас не доехал, что несколько странно, если учесть, что GM успешно продает модель XT4 с установкой подобного типа. Зато для нашего рынка сохранилась пневматическая подвеска. Также машина получит некоторые отличительные технологии вроде 37-дюймовой виртуальной приборной панели или проекционного дисплея с технологией дополненной реальности.