Cadillac, позиции которого заметно пошатнулись даже на домашнем рынке, ищет новые способы привлечь покупателей.

Видя технологическое превосходство своих конкурентов, в первую очередь, немецких, в Cadillac решили устанавливать систему полуавтоматического управления Super Cruise на все модели, а не только на флагманский CT6.

Система Super Cruise состоит из одного лидара спереди, системы кругового видеообзора и датчиков, а также постоянно определяет свое положение с помощью GPS-навигации и продвинутой картографии.

В работе система подобна Autopilot от Tesla. На скоростных шоссе она полностью берет на себя управление автомобилем, способна удерживать машину в полосе и поддерживать дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Но при этом водитель должен быть готов перехватить управление у электроники.