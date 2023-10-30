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30 окт 2023

Компания Chery вывела на рынок новый электромобиль

Компания Chery вывела на рынок новый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

В Китае стартовали продажи компактного электромобиля Chery Little Ant mini. Стоимость - 77 900 юаней (примерно 990 000 рублей)

Автомобиль выпускается под дочерним брендом Chery New Energy, модельный ряд которого включает такие электрокары, как QQ Ice Cream, Little Ant, Wujie PRO, Arrizo E и Shuxiangjia. Габариты новинки: 3242/1670/1550 мм., колесная база - 2150 мм. Размер колесных дисков - 15 дюймов. Оснащение включает 10-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровую “приборку”, зеркало для макияжа с подсветкой и беспроводную зарядку для телефона.

Стандартная версия Chery Little Ant mini оснащается одним электромотором мощностью 49 л.с. и 95 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 25,05 кВт*ч, 28,86 кВт*ч или 29,23 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 251 до 301 км. Также доступна версия с электромотором мощностью 76 л.с. и 150 Нм. В данном случае емкость аккумулятора - 40,3 кВт*ч. Запас хода - 408 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 100 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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