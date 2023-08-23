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23 авг 2023

Chery локализует производство в России

Chery локализует производство в России
Автор фото: фирма-производитель

Согласно некоторым данным, китайская компания Chery собирается локализовать производство кроссоверов Tiggo 7 Pro Max

Сборка автомобилей будет реализована на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Пока официальнойного подтверждения данной информации от российский компании AGR, которой принадлежит завод, не поступало. По слухам, первая партия будет состоять из 120 экземпляров Tiggo 7 Pro Max. Ранее предполагалось, что китайская компания локализует производство седанов Omoda S5 в России, но соглашение с российским заводом пока не заключено.

Напомним, что кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с вариатором. Привод исключительно передний. Официальная стоимость автомобиля на российском рынке - 2 564 900 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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