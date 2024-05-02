Автомобильный портал Motorpage
2 май 2024

На китайский рынок выходит обновленный Chery Tiggo 7

На китайский рынок выходит обновленный Chery Tiggo 7
Автор фото: фирма-производитель

Стандартная модель в семействе Tiggo 7 получила рестайлинг в стилистике более дорогих версий Pro и Pro Max. На родине новинку оценили в 74 900 юаней, что эквивалентно 967 000 рублей

Главными изменениями во внешности стали бампера, как у гибридной версии Tiggo 7 Pro, хромированная решетка с более крупными хромированными элементами, а также новые колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации. Габариты рестайлинга остались прежними: 4500/1842/1746 мм., при колесной базе в 2670 мм.

Интерьер оформлен так же, как у модели Tiggo 7 Pro Max. На передней панели установлен широкий 24,6-дюймовый экран, объединяющий цифровую “приборку” и мультимедийную систему (по 12,3-дюйма каждый). Самая дорогая версия теперь оснащается камерами кругового обзора и подогревом передних сидений. А отделка из экокожи, бесключевой доступ и аудиосистема с 6 динамиками входят в базовое оборудование. Также автомобиль получил три ультразвуковых радара для расширенных возможностей систем помощи водителя.

Под капотом Chery Tiggo 7 - 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач или вариатором. Привод исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 7 Pro

Анонсирован гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России

25 октября 2023
Chery Tiggo 7 Pro e+ (2023)

Гибридный Chery Tiggo 7 Pro готовится к дебюту в России

02 октября 2023
Chery Tiggo 7 Pro Max:(2022)

Россияне отдали предпочтение китайским авто

07 сентября 2023
Tiggo 7 Pro Max

Chery локализует производство в России

23 августа 2023
Chery Tiggo 7 Pro Max

Новый лидер на российском рынке

07 августа 2023
Chery Tiggo 7 Pro Max

Опубликована стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max в России

17 июля 2023

 Новости Chery Tiggo 7

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Changan Lamore - changan lamore (2023) мастерство упаковки
Тест драйв
28 апреля 2024

Changan Lamore
"Мастерство упаковки"
Haval Jolion - haval jolion (2024) тульское мастерство
Тест драйв
25 апреля 2024

Haval Jolion
"Тульское мастерство"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 2 5