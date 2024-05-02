На китайский рынок выходит обновленный Chery Tiggo 7

Стандартная модель в семействе Tiggo 7 получила рестайлинг в стилистике более дорогих версий Pro и Pro Max. На родине новинку оценили в 74 900 юаней, что эквивалентно 967 000 рублей

Главными изменениями во внешности стали бампера, как у гибридной версии Tiggo 7 Pro, хромированная решетка с более крупными хромированными элементами, а также новые колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации. Габариты рестайлинга остались прежними: 4500/1842/1746 мм., при колесной базе в 2670 мм.

Интерьер оформлен так же, как у модели Tiggo 7 Pro Max. На передней панели установлен широкий 24,6-дюймовый экран, объединяющий цифровую “приборку” и мультимедийную систему (по 12,3-дюйма каждый). Самая дорогая версия теперь оснащается камерами кругового обзора и подогревом передних сидений. А отделка из экокожи, бесключевой доступ и аудиосистема с 6 динамиками входят в базовое оборудование. Также автомобиль получил три ультразвуковых радара для расширенных возможностей систем помощи водителя.

Под капотом Chery Tiggo 7 - 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач или вариатором. Привод исключительно передний.

