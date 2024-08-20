Спортивная модификация Chery Tiggo 7 очень похожа на Land Rover

Китайская компания Chery готовит к рыночному дебюту новую версию кроссовера Chery Tiggo 7. Она получит приставку Sport и будет похожа на Land Rover. Продажи на родине стартуют в сентябре

Фактически кроссовер сконструирован на базе Chery Explore 06, который в России известен как Jaecoo J7. Визуально об этом намекают светодиодные фары с шахматным рисунком. Однако характерная решетка радиатора больше напоминает предыдущий Range Rover. У Chery Tiggo 7 Sport также будут оригинальные бампера и колесные диски. Подобное оформление передней части можно будет отдельно заказать для Chery Explore 06, но эта модель больше позиционируется, как кроссовер повышенной проходимости, а спортивная “семерка” предназначена для городской эксплуатации. Пока неясно, появится ли данная модификация официально на российском рынке.

Технические характеристики пока не рассекречены, но можно предположить, что автомобиль позаимствует у донора 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В паре с мотором будет работать 7-ступенчатый робот. Привод - полный.