Гибридный Chery Tiggo 7 Pro готовится к дебюту в России

Китайская компания Chery до конца года официально представит новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro на российском рынке

В Китае данная модель дебютировала в 2021 году как очередное обновление кроссовера Chery Tiggo 7. Следует отметить, что Chery Tiggo 7 Pro Max, который уже присутствует на российском рынке, также относится к данной версии и на родном рынке имеет просто приставку Plus без Pro Max. Предстоящая новинка в России - это китайский Chery Tiggo 7 Plus DP-i, который в Поднебесной был представлен в прошлом году. Внешне автомобиль отличается иной решеткой радиатора с вертикальными хромированными элементами и другой формой светодиодных фар. Внутри изменились дверные карты, приборная панель и центральный тоннель. Перед водителем устанавливается единый цифровой блок “приборки” и мультимедийной системы диагоналями по 12,3 дюйма каждый.

В основе гибридной силовой установки лежит 1,5-литровая бензиновая “турбочетверка” мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, а также электромотор на 170 л.с. и 315 Нм. Суммарная мощность системы - 326 л.с. и 510 Нм крутящего момента. В паре с агрегатором работает автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний.