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16 сен 2024

Появились подробности о спортивной модификации Chery Tiggo 7

Появились подробности о спортивной модификации Chery Tiggo 7
Автор фото: фирма-производитель

В интернете были опубликованы некоторые подробности о готовящейся к дебюту модификации Chery Tiggo 7 Sport. Напомним, что эта модель привлекла внимание своим дизайном, похожим на Land Rover

Автомобиль на родине будет предложен в двух версиях - с традиционным ДВС и гибридной силовой установкой. В первом случае под капотом расположился 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая коробка передач. Привод может быть передний или полный. Во втором случае, речь идет о подключаемой системе C-DM, которая состоит из 1,5-литрового двигателя и электромотора. Отмечается, что мощность ДВС составляет 156 л.с.

Вне зависимости от версии, внешность автомобиля практически не меняется, кроме задних бамперов и корпусов зеркал. Заявлены три разные длины: 4501, 4540 и 4545 мм. Ширина может быть 1865 или 1898 мм. Колесная база и высота одинаковые - 2672  и 1670 мм соответственно. Покупателям предложат диски диаметрами от 17 до 19 дюймов в 7 разных дизайнах.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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