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25 окт 2023

Анонсирован гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России

Анонсирован гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery привезет в Россию гибридную модификацию кроссовера Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Продажи начнутся в следующем месяцев

Внешне автомобиль отличается иными бамперами и другим рисунком решетки радиатора. Габариты автомобиля: 4513/1862/1696 мм., колесная база - 2670 мм. В салоне устанавливается два цифровых экрана диагоналями по 12,3 дюйма каждый. Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid комплектуется 18-дюймовыми колесными дисками, “зимним” пакетом, панорамной крышей с люком, электроприводом и вентиляцией передних сидений, камерами кругового обзора, климат-контролем и широким пакетом различных ассистентов.

Автомобиль приводится в движение гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. и двумя электродвигателями совокупной мощностью 88 л.с. Суммарная мощность всей системы - 235 л.с. Разгон до “сотни” - 7,4 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Отмечается, что средний расход топлива составит 1,8 л.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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