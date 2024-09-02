В Чэнду представили Chery Tiggo 8 Pro Max

Компания Chery на автосалоне в Чэнду показала обновленный кроссовер Tiggo 8 Plus (в России известен, как Tiggo 8 Pro Max). Автомобиль получил ряд примечательных доработок, сделавших внешность модели чуть более премиальной

Первое, что бросается в глаза - это новая решетка радиатора, состоящая из X-образных хромированных элементов. Также изменились бампера и светодиодный рисунок передних фар. Завершает образ новый дизайн колесных дисков. Внутри установлены раздельные экраны приборной панели и мультимедийной системы. Преобразился и центральный тоннель, где теперь располагаются две беспроводные зарядки и небольшой контроллер управления коробки передач.

Стандартный Chery Tiggo 8 Plus оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. У версии подороже - 2,0-литровый агрегат и 8-ступенчатый “автомат”. Иные технические характеристики пока неизвестны.