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2 сен 2024

В Чэнду представили Chery Tiggo 8 Pro Max

В Чэнду представили Chery Tiggo 8 Pro Max

Компания Chery на автосалоне в Чэнду показала обновленный кроссовер Tiggo 8 Plus (в России известен, как Tiggo 8 Pro Max). Автомобиль получил ряд примечательных доработок, сделавших внешность модели чуть более премиальной

Первое, что бросается в глаза - это новая решетка радиатора, состоящая из X-образных хромированных элементов. Также изменились бампера и светодиодный рисунок передних фар. Завершает образ новый дизайн колесных дисков. Внутри установлены раздельные экраны приборной панели и мультимедийной системы. Преобразился и центральный тоннель, где теперь располагаются две беспроводные зарядки и небольшой контроллер управления коробки передач.

Стандартный Chery Tiggo 8 Plus оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. У версии подороже - 2,0-литровый агрегат и 8-ступенчатый “автомат”. Иные технические характеристики пока неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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