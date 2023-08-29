Стала известна официальная стоимость нового Tiggo 8 Pro Max в России

Российское представительство компании Chery случайно опубликовало стоимость обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro Max, когда добавляло комплектации в разделе “Кредит онлайн” на официальном сайте

Стало известно, что базовая комплектация Dreamline обзаведется ценником в 4 329 900 рублей, а флагманское исполнение Ultimate - 4 520 900 рублей. Напомним, что актуальное поколение Tiggo 8 Pro Max в России оценивается от 4 080 900 рублей и 4 380 900 рублей соответственно двум комплектациям. Информации об изменениях оснащения пока нет. Новинка будет отличаться от предыдущей версии только оформлением салона. На передней панели установлен трапециевидный блок из двух экранов диагоналями 12,3 дюйма каждый. По другому оформлен центральный тоннель без отдельного экрана управления климат-контролем.

Как и прежде, автомобиль будет оснащаться бензиновой 2-литровой “турбочетверкой” мощность 197 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Максимальная скорость увеличена с 195 до 210 км/ч. Мотор также комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - полный.