Chery Tiggo 8 нового поколения выходит на родной рынок

Компания Chery объявила о начале предзаказов на пятое поколение кроссовера Tiggo 8. Цены на новинку на родине начинаются от 105 900 юаней (примерно 1,2 млн рублей)

Внешне новая «восьмерка» отличается иным оформлением передней части кузова. При этом ее дизайн зависит от комплектации. У стандартной версии решетка радиатора и ее арка дополнена хромовыми вставками, а у спортивной, напротив, хрома меньше, а также более узкие блоки фар. Габариты модели составляют 4749 X 1880 X 1710 мм при колесной базе – 2825 мм. Внутри появились новый двухспицевый руль, 15,6-дюймовая мультимедийная система и 12,2-дюймовая «приборка». Информационно-развлекательная система теперь работает на более мощном чипе Qualcomm 8155.

Силовая установка осталась без изменений. Все версии оснащаются 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – передний.