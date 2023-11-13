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13 ноя 2023

В Китае обновленный Chery Tiggo 8 Plus получил российский салон

В Китае обновленный Chery Tiggo 8 Plus получил российский салон
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery представила обновленную версию кроссовера Tiggo 8 Plus с салоном, как у российского Tiggo 8 Pro Max. Продажи кроссовера в России начались за 2 месяца до дебюта автомобиля на родине

Такое обновление по традиции получило название Champion Edition. В Китае автомобиль оценивается от 124 900 до 145 900 юаней. Изменения коснулись решетки радиатора, она теперь имеет ромбовидный рисунок. Также автомобиль получил новый дизайн 19-дюймовых колесных дисков. Заявлены варианты как с 5-, так и 7-местным салонам. Внутри устанавливается единая цифровая панель “приборки” и медиасистемы с 12,3-дюймовыми экранами.

Стандартная версия получила 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Более дорогая модификация оснащается 2,0-литровым турбоагрегатом на 254 л.с. и 390 Нм. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым “роботом”, но во флагманском исполнении также доступен 8-ступенчатый автомат. Привод вне зависимости от комплектации, передний.

При написании новости использовалась информация:
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