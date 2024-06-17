Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2024

Chery показала обновленный 7-местный Tiggo 8

Chery показала обновленный 7-местный Tiggo 8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery опубликовала изображения нового 7-местного кроссовера Tiggo 8 с приставкой L к названию. Продажи планируют начать до сентября этого года

Tiggo 8L можно узнать по иной решетке радиатора, скрытым дверным ручкам, новым фарам с горизонтальными светодиодными элементами, а также бамперам, оформленным в стилистике актуального Tiggo 7 Pro Max. По габаритам версия Tiggo 8L чуть больше продаваемого в России Tiggo 8 Pro Max: 4795/1930/1729 мм., при колесной базе в 2770 мм. Помимо 7-местной версии, также автомобиль будет предложен с 5-местным салоном. Детали интерьера пока не рассекретили.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Привод может быть как передний, так и полный. Средний расход составит 7,8 и 8,5 л. соответственно. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 8 Pro Max

В России Chery Tiggo 8 Pro Max получил 1,6-литровый мотор и передний привод

20 мая 2024
Tiggo 8 Plus

В Китае обновленный Chery Tiggo 8 Plus получил российский салон

13 ноября 2023
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Обновленный гибридный Chery Tiggo 8 Pro готовится к дебюту в России

23 октября 2023
Chery Tiggo 8 Pro Max

Стала известна официальная стоимость нового Tiggo 8 Pro Max в России

29 августа 2023
Chery Tiggo 8 Pro Max

В августе начнутся продажи Chery Tiggo 8 Pro Max

17 августа 2023
Tiggo 8 Pro Max

Chery представила обновленный Tiggo 8 Pro

11 июля 2023

 Новости Chery Tiggo 8

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы? Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"
Dongfeng DFSK ix5 - dfsk ix5 (2023) главное – форма
Тест драйв
03 июня 2024

Dongfeng DFSK ix5
"Главное – форма"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 7 0