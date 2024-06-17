Chery показала обновленный 7-местный Tiggo 8

Китайская компания Chery опубликовала изображения нового 7-местного кроссовера Tiggo 8 с приставкой L к названию. Продажи планируют начать до сентября этого года

Tiggo 8L можно узнать по иной решетке радиатора, скрытым дверным ручкам, новым фарам с горизонтальными светодиодными элементами, а также бамперам, оформленным в стилистике актуального Tiggo 7 Pro Max. По габаритам версия Tiggo 8L чуть больше продаваемого в России Tiggo 8 Pro Max: 4795/1930/1729 мм., при колесной базе в 2770 мм. Помимо 7-местной версии, также автомобиль будет предложен с 5-местным салоном. Детали интерьера пока не рассекретили.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Привод может быть как передний, так и полный. Средний расход составит 7,8 и 8,5 л. соответственно.