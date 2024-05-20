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20 май 2024

В России Chery Tiggo 8 Pro Max получил 1,6-литровый мотор и передний привод

В России Chery Tiggo 8 Pro Max получил 1,6-литровый мотор и передний привод
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery вывела на российский рынок базовую версию кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Она отличается более компактным мотором и передним приводом. Фактически такой начальный 8 Pro Max станет заменой 8 Pro, продажи которого были прекращены в прошлом месяце

Под капотом - 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с ним работает роботизированная коробка передач. Привод - исключительно передний. Напомним, что ранее данная модель была представлена у нас только с 2,0-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатым “роботом” и полным приводом.

“Бюджетная” версия отличается не только иным агрегатом, но также и урезанным оснащением. Ради экономии убрали панорамную крышу, “противотуманки”, электроприводы зеркал, беспроводную зарядку, вентиляцию передних кресел и многие другие комфортные опции.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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