Обновленный гибридный Chery Tiggo 8 Pro готовится к дебюту в России

Китайская компания Chery к концу следующего месяца начнет официальные продажи обновленного гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid в России

Изменения коснулись только уровня оснащения. Так, автомобиль на российском рынке будет представлен в одной комплектации - Ultimate. Оснащение теперь включает 19-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора, которые также могут демонстрировать происходящее под передней осью, а также усовершенствованные ассистенты безопасности с функцией предупреждения перекрестного столкновения.

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и двумя электродвигателями по 88 л.с. каждый. Суммарная мощность - 288 л.с. Заявленный максимальный запас хода в гибридном режиме - 1000 км. Ожидается, что автомобиль получит автоматическую коробку передач. Привод - полный.