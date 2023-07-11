Chery представила обновленный Tiggo 8 Pro

На малазийский рынок официально вышел обновлённый внедорожник Chery Tiggo 8 Pro

В России данный автомобиль больше известен с приставкой Max, а младшая модель Tiggo 8 Pro, которая официально представлена на российском рынке, к малайзийской новинке не имеет отношения. Однако нет уверенности в том, что обновленная модель может заменить актуальный Tiggo 8 Pro Max в России. Возможно, китайская компания решит добавить еще одну приставку к названию.

Разработчики пересмотрели как внешний облик автомобиля, так и внутреннее оснащение. Под капотом находится турбированная “четверка” объемом 2,0 л. Мощность - 256 л.с., а крутящий момент - 390 л.с. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.