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11 июл 2023

Chery представила обновленный Tiggo 8 Pro

Chery представила обновленный Tiggo 8 Pro
Автор фото: фирма-производитель

На малазийский рынок официально вышел обновлённый внедорожник Chery Tiggo 8 Pro

В России данный автомобиль больше известен с приставкой Max, а младшая модель Tiggo 8 Pro, которая официально представлена на российском рынке, к малайзийской новинке не имеет отношения. Однако нет уверенности в том, что обновленная модель может заменить актуальный Tiggo 8 Pro Max в России. Возможно, китайская компания решит добавить еще одну приставку к названию.

Разработчики пересмотрели как внешний облик автомобиля, так и внутреннее оснащение. Под капотом находится турбированная “четверка” объемом 2,0 л. Мощность - 256 л.с., а крутящий момент - 390 л.с. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
motor, ixbt

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