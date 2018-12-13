Из спорткара в универсалы

Тюнинг-ателье Bitter Automotive решило подготовить небольшую партию шутинг-брейков на базе Chevrolet Corvette C7. Публичный дебют купе-универсала состоится в 2020 году на автосалоне в Женеве

Стоит сразу отметить, что партия будет сравнительно небольшой - всего двадцать экземпляров. К сожалению, на данный момент нет никаких подробностей о разработке. Ателье выложило лишь пару рендеров с новыми элементами дизайна - передние крылья с измененными вентиляционными прорезями, измененные задние фонари и насадки на патрубки выхлопной системы. Учитывая, что в своих прошлых проектах специалисты ателье занимались серьезной переработкой серийных автомобилей, возможно стоит ожидать изменений и в технической начинке.

Между тем, переделка обычных «Корветов» в универсалы уже не нова. Подобным занимаются многие конторы в США, например, компания Callaway предлагает стайлинг-пакет, который можно устанавливать на стоковые автомобили без доработок. Для этого используется отдельная кузовная панель из углепластика, которая монтируется на стандартные крепления крышки багажного отсека.