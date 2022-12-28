Взгляните на уникальный Chevrolet Corvette

На торгах Barrett-Jackson в Скотсдейле будет выставлен кастомный родстер Chevrolet Corvette 1959 года от мастерской Hot Rod Service Company

В данной машине интересно все. Взять хотя бы дизайн – родстер полностью лишили хрома и покрасили в глянцевый черный цвет. Салон тоже перешит черной кожей. Приборную панель и центральную консоль изготовили из углепластикового волокна. Завершающие штрихи — аудиосистема Alpine, климатическая установка Vintage Air.

Что касается технических компонентов, то на машину установили новую топливную магистраль, бак из нержавеющей стали и новые же тормозные шланги. Под капотом располагается семилитровый V8, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Динамические характеристики автомобиля не раскрываются.