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13 апр 2017

Chevrolet Niva получила новое оснащение

Chevrolet Niva получила новое оснащение
Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ объявило о расширении функционального оборудования внедорожников Chevrolet Niva

Так, абсолютно все комплектации (L, LC, GL, GLC, LE, LE+) получили функцию автоматического включения ближнего света, обновленную приборную панель с регулируемой подсветкой и USB-розетку для подзарядки гаджетов. У версий с кондиционером (LC, GL, GLC, LE, LE+) теперь появился охлаждаемый перчаточный ящик.

В комплектациях GCL и LE+ появился центральный многофункциональный подлокотник, регулировка водительского сиденья по высоте, камера заднего вида с выводом картинки на внутрисалонное зеркало, тонировка задних стекол и стекла багажной двери.

Также, в комплектациях LE и LE+ установлен сапун редуктора заднего моста. Он должен предотвратить возможное попадание воды в картер редуктора при преодолении бродов и остановке в водном пространстве.

После появления новых опций, стоимость Chevrolet Niva выросла от пяти тысяч рублей за базовую версию до 25 000 рублей за топовую. Базовая версия L обойдется в 588 000 рублей.

Производство Chevrolet Niva с новым оборудованием начнется 17 апреля этого года.

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При написании новости использовалась информация:
GM-АвтоВАЗ

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