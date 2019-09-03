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3 сен 2019

Производство Chevrolet Niva остановлено

Производство Chevrolet Niva остановлено

Не спешите радоваться, злопыхатели, это ненадолго. Конвейер простоит несколько дней, а потом запустится вновь, правда, призадуматься о будущем модели стоит

Как вы думаете, что стало причиной остановки конвейера?  Если говорить официальным языком, то, как сообщает ТАСС, совместное предприятие GM-АвтоВАЗ остановило выпуск Chevrolet Niva, конвейер предприятия будет простаивать со 2 по 6 сентября. В сообщении говорится, что такая мера была принята для «оптимизации спроса». Скажем проще- спроса нет, и производитель столкнулся с заполненными складами автомобилей.

По данным «Автостата», за первое полугодие 2019-го количество покупателей Chevrolet Niva снизилось почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году с января по июнь владельцев нашли 14 203 внедорожника, а в этом году спрос снизился до 10 549 экземпляров.

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