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19 дек 2018

Похоронили? Рано!

Похоронили? Рано!
Автор фото: фирма-производитель

Новой Chevrolet Niva нам не видать, у компании нет средств на полное обновление модели, однако с текущим поколением модели еще можно поработать. Так что данный кроссовер ожидают еще два рестайлинга и спокойная жизнь на рынке, как минимум, два года

Как сообщил глава GM-Автоваз, Ромуальд Рытвински, «Ниву» ждет серьезное обновление, правда, только в плане внешности и оснащения. Техническая же составляющая, скорее всего, останется без изменений, однако по не подтвержденной информации, автомобиль может получить новый двигатель. Предполагается, что это произойдет в 2020-2021 годах.

Текущее обновление, которое должно состояться в следующем году, по большей части направлено на комфорт. Например, у автомобиля должна появиться улучшенная шумоизоляция.  Также будут пересмотрены комплектации, а в «базе» автомобиль будет оснащаться водительской подушкой безопасности, блоком ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Предполагается, что цены на Chevrolet Niva, с учетом обновлений, повысятся, однако никакой конкретики на данный момент нет.

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При написании новости использовалась информация:
Allroader, drom

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