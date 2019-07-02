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2 июл 2019

Chevrolet Niva стала динамичнее

Chevrolet Niva стала динамичнее
Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ представило модернизированную Chevrolet Niva. Благодаря обновлению программного обеспечения электронного блока управления двигателем автомобиль стал динамичнее при прежних параметрах силовой установки

Для начала стоит отметить, что Niva укомплектована классическим «жигулевским» восьмиклапанным бензиновым двигателем объемом 1,7 литра с отдачей 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента. К большому сожалению, мотора этому автомобилю хватает впритык и на недостаточную мощность уже успело пожаловаться не одно поколение владельцев этого автомобиля.

Видимо в GM-АвтоВАЗ решили внять мольбам пользователей и улучшить динамические характеристики автомобиля. Правда, новый двигатель под капотом так и не прописался. Сообщается, что инженеры подвергли обновлению программное обеспечение электронного блока управления текущего двигателя. Любопытно, но каких-либо цифр производитель не заявил,  пообещав лишь «улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт».

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