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29 мар 2019

Представлена обновленная Сhevrolet Niva

Представлена обновленная Сhevrolet Niva

По каким признакам можно отличить новую Chevrolet Niva от более ранних версий?  Откровенно говоря, отличие лишь одно - появилась мультимедийная система с сенсорным экраном

Мультимедийная система доступна в комплектациях GLC Multimedia и LEM. Сенсорный дисплей имеет диагональ 7 дюймов. На него можно вывести изображение с камеры заднего вида, навигатор. Также здесь отображается меню плеера при проигрывании аудио- и видеофайлов, интерфейс смартфона во время разговора по громкой связи. Присутствуют такие блага как:  поддержка протокола Bluetooth, система навигации. Интересно, что весь комплекс работает под управлением Windows SE, а не Android. Правда, в компании заявляют, что Windows является наиболее надежным решением для мультимедийных систем.

Цена на внедорожник в комплектации GLC Multimedia стартует с отметки 810 000 рублей. Однако на новинку действуют все существующие программы льготного приобретения автомобиля ("Первый автомобиль", "Скидка при покупке в кредит" и "Покупка в trade-in"), и с учётом всех акций стоимость Chevrolet Niva с мультимедиа может составить 697 500 рублей. К слову, производитель заявляет, что на машины, выпущенные после 2015 года, можно установить мультимедийную систему в качестве дополнительного оборудования, однако стоимость доработки не объявлена.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, За Рулем

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