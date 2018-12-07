Автомобильный портал Motorpage
7 дек 2018

Chevrolet Niva – живем на консервах

Chevrolet Niva – живем на консервах
Автор фото: фирма-производитель

По всей видимости, новой «Нивы с крестом» нам уже не увидеть никогда. Во всяком случае, новый ОТТС для текущей модели убивает все последние надежды

Отметим, что некоторые скептики  считали, что российско-американское предприятие не будет оформлять свежие документы на текущее поколение «Нивы», что, фактически, можно было бы назвать концом жизненного цикла модели. Однако, по-видимому, у компании есть свои планы, так как новый ОТТС появился в базе.

Кстати, срок его действия определен до 2021 года, так что Chevrolet Niva, потенциально, могут выпускать еще три года.  Между тем новый ОТТС сдержит в себе и несколько важных изменений. Указано, что в базовое оборудование автомобиля будут входить водительская подушка безопасности и система ABS - раньше базовые машины были этим обделены. Кроме того,  автомобиль будет оснащаться модулем ЭРА-ГЛОНАСС.

Уже высказываются предположения, что все изменения негативно скажутся на цене, которая сама по себе уже достаточно высока. Напомним, что стоимость Chevrolet Niva начинается с отметки в 628 тысяч рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Niva

«Нива» отметилась новым подорожанием

28 сентября 2018

Chevrolet Niva снова подорожала

27 июня 2018

Стоп машина! «Шеви Ниву» больше не собирают

08 июня 2018
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva снова дорожает! Зато и гарантия больше

28 декабря 2017
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva снова подорожала

05 декабря 2017
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva получила новую спецсерию

22 сентября 2017

 Новости Chevrolet Niva

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"
Mercedes-Benz A-Class - mercedes-benz a-class 2019 стал в прямом смысле очень разговорчивым
Тест драйв
03 декабря 2018

Mercedes-Benz A-Class
"Седан Mercedes-Benz A-Class стал в прямом смысле очень разговорчивым"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 войти в зону комфорта
Тест драйв
30 ноября 2018

Volvo XC40
"Volvo XC40: войти в зону комфорта"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 5 1