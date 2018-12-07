Chevrolet Niva – живем на консервах

По всей видимости, новой «Нивы с крестом» нам уже не увидеть никогда. Во всяком случае, новый ОТТС для текущей модели убивает все последние надежды

Отметим, что некоторые скептики считали, что российско-американское предприятие не будет оформлять свежие документы на текущее поколение «Нивы», что, фактически, можно было бы назвать концом жизненного цикла модели. Однако, по-видимому, у компании есть свои планы, так как новый ОТТС появился в базе.

Кстати, срок его действия определен до 2021 года, так что Chevrolet Niva, потенциально, могут выпускать еще три года. Между тем новый ОТТС сдержит в себе и несколько важных изменений. Указано, что в базовое оборудование автомобиля будут входить водительская подушка безопасности и система ABS - раньше базовые машины были этим обделены. Кроме того, автомобиль будет оснащаться модулем ЭРА-ГЛОНАСС.

Уже высказываются предположения, что все изменения негативно скажутся на цене, которая сама по себе уже достаточно высока. Напомним, что стоимость Chevrolet Niva начинается с отметки в 628 тысяч рублей.