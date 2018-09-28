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28 сен 2018

«Нива» отметилась новым подорожанием

«Нива» отметилась новым подорожанием
Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие «GM – АвтоВаз» продаёт на рынке только одну модель Chevrolet Niva в различных модификациях. Следуя традициям АвтоВаза, о повышении цен дилеры узнают за несколько дней, а иногда и недель до повышения закупочных цен

Однако, у компании появляется и собственная традиция – цены увеличивают раз в квартал. В июле текущего года машины этого бренда уже дорожали.

Средняя стоимость всех шести предлагаемых модификаций Шевроле Нива увеличится на 5 тысяч рублей. Теперь базовая версия начинается с 628 тысяч рублей, а за «топовую» комплектацию просят 775,5 тысяч.

Повышение цен производитель объясняет удорожанием поставляемых комплектующих и других издержек производства. Спрос на Нивы показывает довольно устойчивые значения. На рынке наблюдается увеличение цен на все марки машин, которые пользуются спросом. Кроме того, компактный внедорожник имеет своих пользователей среди приверженцев активного отдыха. В силу приведённых аргументов, несмотря на подорожание, специалисты не видят причин для снижения спроса.

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При написании новости использовалась информация:
Daily-Motor, За Рулем

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