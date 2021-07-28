Chevrolet Camaro будет заменен электрическим седаном

Похоже, что эпоха знаменитого автомобиля заканчивается самым бесславным образом – Muscle car заменят обычным электрическим седаном

Постараемся всех успокоить – это лишь слухи, равно как и информация о том, что модель продержится в неизменном виде на конвейере до 2025 года. Впрочем, как сообщают инсайдеры, в General Motors не видят перспектив Camaro в его нынешнем виде. Разрабатывать новое поколение – это очень дорого, а продажи модели и так низкие, да и у концерна есть более перспективные направления, куда можно направить инвестиции.

Так что однозначно можно говорить, что с моделью что-то действительно произойдет. Но замена на электрический седан, пожалуй, выглядит не слишком удачным ходом. Зарубежные эксперты предполагают, что такой шаг оценят не все, особенно это касается любителей модели.