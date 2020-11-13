Chevrolet Camaro больше не поставляется в Россию

Концерн General Motors прекратил поставки Chevrolet Camaro в Россию. Это решение не является временным: больше эти американские спорткары у нас продавать не будут. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на российское представительство GM

В РФ предлагались Camaro с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Автомобиль оснащается 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Разгон с 0 до 100 км/ч у купе занимает всего 5,9 секунды, максимальная скорость — 240 км/ч.

После ухода Camaro у Chevrolet в РФ остались только две модели: кроссовер Traverse и внедорожник Tahoe. Однако на другом полюсе оказались ввозимые из Узбекистана и Казахстана Spark R2, Nexia R3 и Cobalt R4. Их продажи возобновились летом 2020 года. GM не имеет отношения к их реализации: эти машины импортирует вновь образованная компания «Келес Рус» с собственной дилерской сетью.