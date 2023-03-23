Chevrolet снимает с производства модель Camaro

Компания Chevrolet подтвердила, что производство спорткара Camaro в его нынешнем виде будет завершено 2024 модельным годом. Это может означать, что последний экземпляр культовой модели сойдёт с конвейера уже в январе

Важно понимать, что концерн не планирует полностью отказываться от бренда Camaro, то есть модель с большой долей вероятности перезапустят, но какой она окажется? Здесь информации мало, инсайдеры говорят о том, что GM выведет Camaro в обособленный бренд, под которым будут продавать премиальные электрокары, и да – кроссоверы там тоже будут. К слову, по такому же пути пошли в Ford, передав имя «Mustang» электрическому SUV.

Разумеется, у нынешнего Camaro будет и прощальная версия - она получит название Collector's Edition. ТТХ модели не раскрываются, но судя по большому спойлеру, который показали на тизере, новинка будет мощнее 650-сильной модификации ZL-1.