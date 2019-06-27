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27 июн 2019

Chevrolet может «похоронить» легендарное купе Camaro

Chevrolet может «похоронить» легендарное купе Camaro
Автор фото: фирма-производитель

Тревожные слухи появились в зарубежных автомобильных изданиях для поклонников американских маслкаров. Они сообщают, что концерн General Motors не удовлетворен нынешней динамикой продаж модели Chevrolet Camaro, и в скором времени этот проект могут закрыть

Такую информацию распространил портал Muscle Cars and Trucks. По данным инсайдеров зарубежных коллег, в ближайшие годы General Motors будет изучать динамику продаж Camaro, и если она останется на низком уровне, модель канет в Лету в 2023 году —  в конце своего жизненного цикла. Напомним, что актуальное — шестое — поколение Camaro выпускается с 2016 года.

Другие зарубежные издания сразу же после этой новости принялись штурмовать пресс-службу General Motors, однако в ответ получили лишь информацию, что осенью купе обзаведется модификацией LT1, также ожидается появление версии Camaro SS с обвесом от концепт-кара Camaro Shock. Не подтвердив информацию о том, что модель получит новое поколение, General Motors тем самым косвенно подтвердил, что над Camaro сгустились тучи.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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