Chevrolet Camaro дали право пожить еще год-другой

Знаменитый спорткар останется на конвейере до 2026 года. Хотя, до сегодняшнего момента было известно, что жизненный цикл машины на исходе

Забавная история получается, дорогие читатели Motorpage, официально в GM говорят, что будущего у спорткара не видят, ибо нет его совсем – продажи упали почти на сорок процентов по сравнению с прошлым годом, так что заниматься развитием проекта или поддержанием его сил никто не хочет.

С другой стороны, уже инсайдеры говорят, что, мол, нет – еще подержат машину на конвейере аж целых шесть лет – до 2026 года. В то время как жизненный цикл модели истекал в 2024 году. Интересное положение дел? Безусловно, а как вам новость о том, что машину могут превратить в гибрид или даже электромобиль? Кажется нас ждет необычное развитие событий.