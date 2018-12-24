В Россию приехал обновленный Camaro

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Не стоит косо смотреть в сторону этого мотора, так как характеристики у него вполне приличные. Мощность двигателя составляет 238 лошадиных сил. Кстати, коробка у машины классическая, нет никаких новомодных роботов, только 8- диапазонный автомат. Между тем, со всей агрегатной составляющей автомобиль “разменивает первую сотню” за 5,9 секунды.

По большому счету, обновление является косметическим. Автомобиль получил новые бампера, капот, решетку радиатора и светодиодную оптику. Кстати любители больших “тапков” могут порадоваться- на автомобиль устанавливаются большие 20-дюймовые колёса.

В оснащении нового Camaro также есть несколько интересных деталей. Во-первых, автомобиль получил новый мультимедийный комплекс с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Во-вторых, цветовая гамма автомобиля пополнилась четырьмя насыщенными оттенками: Crush (яркий оранжевый), Shadow Gray (серый), Riverside Blue (голубой) и Satin Steel Gray (светло-серый).