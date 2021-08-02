Автомобильный портал Motorpage
2 авг 2021

Представлен настоящий Chevrolet Camaro

Представлен настоящий Chevrolet Camaro
Автор фото: фирма-производитель

Когда на Chevrolet Camaro стали ставить двухлитровый турбо-мотор, фанаты модели вздрогнули! Автомобиль, визитной карточкой которого являлся V-образный двигатель большого объема, получает в свое распоряжение турбированный малообъемник

Эту несправедливость всячески исправляют различные тюнеры, путем свапа мотора, но теперь за дело взялись и специалисты Chevrolet. Встречайте - COPO Camaro! Оговоримся сразу, этот автомобиль предназначается для дрэг-гонок на расстояние в четверть мили, но мотор, который стоит под капотом – это настоящая сказка.

Итак, здесь установлен V8 на 436 лошадиных сил. Табун весьма неплохо, но это только базовый вариант! Существует и альтернатива в виде 477-сильного V8, а на вершине стоит бриллиант – 608-сильный Small Block. Трансмиссия для всех моторов предлагается одна –  3-ступенчатый автомат.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Camaro (2019)

Chevrolet Camaro будет заменен электрическим седаном

28 июля 2021
Chevrolet Camaro (2019)

Chevrolet Camaro дали право пожить еще год-другой

28 декабря 2020
Chevrolet Camaro (2019)

Chevrolet Camaro больше не поставляется в Россию

13 ноября 2020
Chevrolet Camaro 2019

Chevrolet может «похоронить» легендарное купе Camaro

27 июня 2019
Chevrolet Camaro 2019

В Россию приехал обновленный Camaro

24 декабря 2018
Chevrolet Camaro 2019

В Россию привезут новый Chevrolet Camaro

21 ноября 2018

 Новости Chevrolet Camaro

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra - hyundai elantra (2021) расцвет сил Тест драйв
02 августа 2021

Hyundai Elantra
"Расцвет сил"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) в новом амплуа
Тест драйв
30 июля 2021

Volkswagen Polo Sedan
"В новом амплуа"
Peugeot 3008 - peugeot 3008 (2021) массаж без ароматерапии?
Тест драйв
29 июля 2021

Peugeot 3008
"Массаж без ароматерапии?"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 7 6 7