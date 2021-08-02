Представлен настоящий Chevrolet Camaro

Когда на Chevrolet Camaro стали ставить двухлитровый турбо-мотор, фанаты модели вздрогнули! Автомобиль, визитной карточкой которого являлся V-образный двигатель большого объема, получает в свое распоряжение турбированный малообъемник

Эту несправедливость всячески исправляют различные тюнеры, путем свапа мотора, но теперь за дело взялись и специалисты Chevrolet. Встречайте - COPO Camaro! Оговоримся сразу, этот автомобиль предназначается для дрэг-гонок на расстояние в четверть мили, но мотор, который стоит под капотом – это настоящая сказка.

Итак, здесь установлен V8 на 436 лошадиных сил. Табун весьма неплохо, но это только базовый вариант! Существует и альтернатива в виде 477-сильного V8, а на вершине стоит бриллиант – 608-сильный Small Block. Трансмиссия для всех моторов предлагается одна – 3-ступенчатый автомат.