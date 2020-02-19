Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию

Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet

Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt. Вы будете правы, если вспомните марку Ravon. Да, до сих пор эти автомобили импортировались из Узбекистана именно под этим брендом, правда, летом нынешнего года марка уйдет с рынка России и стран ЕАЭС.

Дистрибьюцией, продажами и сервисным обеспечением массовых Chevrolet в России займется UzAuto Motors. Будет сформирована новая сбытовая сеть, в которую войдут и дилеры «GM Россия», и продавцы Ravon, и авторизованные СТО Chevrolet. Дистрибьюторский центр «GM Россия» вместе со своими дилерами Cadillac и Chevrolet NAV (North American Vehicles) продолжат заниматься импортом люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российский рынок.