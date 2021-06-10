Chevrolet Corvette обновился

Казалось бы, американский спорткар только-только вышел на рынок, а уже получил обновление, причем очень крупное – были доработаны силовые агрегаты

Итак, штатному шестилитровому мотору V8 обновили софт, переработали топливную систему, а так же модернизировали систему АFM (Active Fuel Management), которая отключает половину цилиндров – был расширен диапазон оборотов, в которых данная функция может работать. Произошли ли какие-либо модернизации с трансмиссией – не сообщается.

Спорткару сделали и небольшой фейслифтинг, добавив несколько новых кузовных элементов – спойлер и сплиттер, а также расширив цветовую гамму тремя новыми оттенками. Появится у «Корвета» и специальная версия IMSA GTLM Championship Edition — она посвящена историческим гоночным победам «Корвета» за всю историю его существования.