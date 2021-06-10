Автомобильный портал Motorpage
10 июн 2021

Chevrolet Corvette обновился

Chevrolet Corvette обновился
Автор фото: фирма-производитель

Казалось бы, американский спорткар только-только вышел на рынок, а уже получил обновление, причем очень крупное – были доработаны силовые агрегаты

Итак, штатному шестилитровому мотору V8 обновили софт, переработали топливную систему, а так же модернизировали систему  АFM (Active Fuel Management), которая отключает половину цилиндров – был расширен диапазон оборотов, в которых данная функция может работать. Произошли ли какие-либо модернизации с трансмиссией – не сообщается.

Спорткару сделали и небольшой фейслифтинг, добавив несколько новых кузовных элементов – спойлер и сплиттер, а также расширив цветовую гамму тремя новыми оттенками. Появится у «Корвета» и специальная версия IMSA GTLM Championship Edition — она посвящена историческим гоночным победам  «Корвета» за всю историю его существования.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Представлен праворульный Chevrolet Corvette

07 июня 2021
Chevrolet Silverado K20

Chevrolet Silverado сделали злым пикапом

05 февраля 2021

Chevrolet Corvette станет электромобилем

04 февраля 2021
Chevrolet Camaro (2019)

Chevrolet Camaro дали право пожить еще год-другой

28 декабря 2020
Chevrolet Camaro (2019)

Chevrolet Camaro больше не поставляется в Россию

13 ноября 2020

Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt

10 ноября 2020

 Новости Chevrolet

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии
Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"
Lexus UX - lexus ux 250h (2019) сила гибрида
Тест драйв
04 июня 2021

Lexus UX
"Сила гибрида"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 4 0 8