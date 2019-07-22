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22 июл 2019

Chevrolet показал, как будет выглядеть родстер Corvette

Chevrolet показал, как будет выглядеть родстер Corvette
Автор фото: фирма-производитель

В конце презентации нового Corvette компания Chevrolet позволила присутствующим взглянуть на версию спорткара со складывающимся верхом. Родстер ничем не отличается от обычной модели за исключением наличия двух обтекателей.

Базовый Chevrolet Corvette Stingray с кузовом тарга оборудован съемной секцией крыши, которая прячется в багажный отсек. Открытый вариант получит складную крышу с электроприводом — убираться она, судя по снимкам, будет в специальную нишу между креслами и двигателем. Гамма двигателей родстера будет идентична обычному C8. Пока известно лишь о «восьмерке» LT2 объемом 6,2 литра и мощностью 502 лошадиные силы. Кроме того, ожидается появление гибридной силовой установки.

Стоит отметить, что концерн GM со сменой поколений "Корвета" решил сменить и стратегию его продвижения по планете: Corvette должен превратиться в глобальную модель. Уже заявлено, что новинку уже на заводе, специально для стран с правосторонним движением, будут оснащать органами управления, расположенными с соответствующей стороны

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