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24 ноя 2022

Chevrolet показала свой электрический седан

Chevrolet показала свой электрический седан
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet показала в Китае концептуальную четырёхдверку FNR-XE — это первый полностью электрический седан, разработанный компанией самостоятельно

Итак, стоит сразу оговориться – перед нами концепт, хотя в GM и обещают показать серийную машину в обозримом будущем. Инсайдеры говорят, что презентация товарной машины может состояться уже в следующем году.

Но вернемся к концепту -  в глаза сразу бросается необычный дизайн – компания создала силуэт новинки, основываясь на дизайне «электричек» и гибридов вроде Volt. При этом художники добавили в палитру множество острых углов и ломанных линий – в результате чего FNR-XE получился сравнительно дерзким автомобилем.

Никаких технических характеристик пока не названо. Известно лишь, что FNR-XE базируется на платформе Ultium с высокоемкими аккумуляторами и силовой установкой, в разработке которых принимали участие китайские партнёры GM.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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