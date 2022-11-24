Chevrolet показала свой электрический седан

Компания Chevrolet показала в Китае концептуальную четырёхдверку FNR-XE — это первый полностью электрический седан, разработанный компанией самостоятельно

Итак, стоит сразу оговориться – перед нами концепт, хотя в GM и обещают показать серийную машину в обозримом будущем. Инсайдеры говорят, что презентация товарной машины может состояться уже в следующем году.

Но вернемся к концепту - в глаза сразу бросается необычный дизайн – компания создала силуэт новинки, основываясь на дизайне «электричек» и гибридов вроде Volt. При этом художники добавили в палитру множество острых углов и ломанных линий – в результате чего FNR-XE получился сравнительно дерзким автомобилем.

Никаких технических характеристик пока не названо. Известно лишь, что FNR-XE базируется на платформе Ultium с высокоемкими аккумуляторами и силовой установкой, в разработке которых принимали участие китайские партнёры GM.

