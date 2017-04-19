На автосалоне в Шанхае дебютировал концепт кроссовера Chevrolet FNR-X. У кроссовера довольно смелая внешность, с острыми гранями, узкими агрессивными фарами, короткими свесами и мощным аэродинамическим обвесом

Аббревиатура FNR-X расшифровывается как Find New Roads («Найди новые дороги»), а буква X означает принадлежность к сегменту кроссоверов. Концепт оснащен необычной системой для переключения режимов езды по дорогам и вне ее. Если съехать с дороги, подвеска увеличивает дорожный просвет и изменяет конфигурацию аэродинамических элементов для лучшей проходимости.

Дизайн салона является продолжением стилистики кузова: повсюду резкие грани и острые линии. В глаза бросается скошенный снизу спортивный двухспицевый руль. Приборная панель представляет собой широкоформатный экран. Еще один большой дисплей находится на центральной консоли, ниже него разместился тач-скрин для управления функциональным оборудованием, еще один монитор расположен на центральном тоннеле между передними сиденьями. Сам салон рассчитан на четверых, доступ к нему осуществляется через распашные двери. Центральных стоек у кузова нет.

В Chevrolet не раскрыли подробности о силовой установке концепта, ограничившись заявлением о том, что она гибридная.