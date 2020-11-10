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10 ноя 2020

Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt

Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet опубликовала короткий тизер нового электрокроссовера Bolt EUV, который выпустят одновременно с обновлением хэтчбека Bolt EV. Производство новинок начнется в середине 2021 года

По тизерам можно сказать, что автомобиль получит функцию Power Flow Screen и интерфейсом в стиле Tesla, выводящую важную информацию о системах электрокара на тачскрин мультимедийной системы: например, на нем в реальном времени отображается уровень заряда батареи, которая пополняется при езде в режиме рекуперативного торможения.

Bolt EUV также станет первым электрокаром Chevrolet, который получит передовой автопилот Super Cruise, прежде доступный только для Cadillac. Ранее издание Consumer Reports признало систему лучшей из доступных на современных автомобилях – в том числе на электрокарах Tesla. При этом GM уже работает над продвинутой версией автопилота под названием Ultra Cruise, которая обеспечит возможность полуавтономного вождения на автомагистралях, а также на городских улицах и некоторых других территориях.

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