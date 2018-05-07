Мир огромных американских внедорожников для нас, россиян, ограничивается подержанными автомобилями, но в США они по-прежнему имеют огромную долю рынка и регулярно обновляются.

Так в прошлом году Chevrolet Suburban получил версию RST (Rally Sport Truck). Правда, пакет доработок включал в себя лишь 22-дюймовые колеса, да декоративные накладки черного цвета. А для аналогичного пакета соплатформенного Tahoe Chevrolet предложил еще и Performance Package. Покупатели Suburban возмутились и теперь аналогичный есть и у них.

Он, в частности, подразумевает замену мотора: вместо 360-сильного V8 объемом 5,3 литра под капот устанавливается V8 объемом 6,2 литра (426 л.с.) и 9-ступенчатый «автомат» вместо 6-ступенчатого. Кроме того, комплект включает редукторы с измененным передаточным числом и подвеску Magnetic Ride с адаптивными амортизаторами.

Разгон до 60 миль/час (97 км/ч) у такого мастодонта занимает всего 5,7 секунды, максимальную скорость производитель не указывает, но пишет о том, что Chevrolet Suburban RST с пакетом Performance Package способен буксировать прицеп полной массой до 3,7 тонны.