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7 май 2018

Chevrolet Suburban RST получил «спортпакет»

Chevrolet Suburban RST получил «спортпакет»
Автор фото: фирма-производитель

Мир огромных американских внедорожников для нас, россиян, ограничивается подержанными автомобилями, но в США они по-прежнему имеют огромную долю рынка и регулярно обновляются.

Так в прошлом году Chevrolet Suburban получил версию RST (Rally Sport Truck). Правда, пакет доработок включал в себя лишь 22-дюймовые колеса, да декоративные накладки черного цвета. А для аналогичного пакета соплатформенного Tahoe Chevrolet предложил еще и Performance Package. Покупатели Suburban возмутились и теперь аналогичный есть и у них.

Он, в частности, подразумевает замену мотора: вместо 360-сильного V8 объемом 5,3 литра под капот устанавливается V8 объемом 6,2 литра (426 л.с.) и 9-ступенчатый «автомат» вместо 6-ступенчатого. Кроме того, комплект включает редукторы с измененным передаточным числом и подвеску Magnetic Ride с адаптивными амортизаторами.

Разгон до 60 миль/час (97 км/ч) у такого мастодонта занимает всего 5,7 секунды, максимальную скорость производитель не указывает, но пишет о том, что Chevrolet Suburban RST с пакетом Performance Package способен буксировать прицеп полной массой до 3,7 тонны.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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