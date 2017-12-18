Похоже, что «железная леди», как принято называть главу концерна General Motors Мэри Барру, все же женщина. Иначе чем объяснить резкую перемену в настроениях: несколько лет назад американцы объявили об уходе из Старого Света (оставив там лишь Cheverolet Camaro и Corvette), продают Opel, а в конце прошлой недели Барра объявляет о том, что General Motors готовит план по возвращению в Европу.

Подробности плана неизвестны, Барра лишь обмолвилась, что ставка будет сделана на электромобили и автомобили с автономными технологиями вождения. Похоже, ажиотажный спрос на Chevrolet Bolt, который продается в Европе как Opel Ampera (вернее, уже не продается, GM выставило запретительные цены для европейского рынка), подтолкнуло руководство GM продавать эти машины самостоятельно.

Не исключено, что на европейский рынок вернутся и бюджетные модели Chevrolet: пусть по популярности они и проигрывают машинам европейских марок, но пользовались устойчивым спросом.

В своем заявлении Барра ни словом не обмолвилась о российском рынке. Однако избавляться от своих активов в нашей стране GM пока не собирается. Помимо 50-процентной доли в СП «GM-АвтоВАЗ», это собственный завод в Санкт-Петербурге, который сегодня законсервирован. Интерес к нему проявлял GM Uzbeskistan, который продает на российском рынке старые модели Chevrolet под брендом Ravon.