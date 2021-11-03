GM готовится к выпуску пикапа на базе модели Trailblazer.

Похоже, что американский концерн готов выступить на поле легких пикапов, где уже главенствуют автомобили марок Ford и Hyundai.

Говоря об этих двух марках, мы подразумеваем модели Hyundai Santa Cruz и Ford Maveric. Они, к слову, демонстрируют хорошие показатели продаж в США. Так, южнокорейский пикап в августе показал лучшую динамику среди новых моделей, а детище Ford заказали более 100 000 раз всего за три месяца после начала приема заявок.

Что касается пикапа Trailblazer, то все узлы и агрегаты он позаимствует у донорского кроссовера. Соответственно, под капотом грузовичка может оказаться турбо-мотор 1.3 на 150 лошадиных сил. В паре с мотором будет «трудиться» обычный 9-ступенчатый автомат.