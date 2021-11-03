Автомобильный портал Motorpage
3 ноя 2021

GM готовится к выпуску пикапа на базе модели Trailblazer.

GM готовится к выпуску пикапа на базе модели Trailblazer.
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что американский концерн готов выступить на поле легких пикапов, где уже главенствуют автомобили марок Ford и Hyundai.

Говоря об этих двух марках, мы подразумеваем модели Hyundai Santa Cruz и Ford Maveric. Они, к слову, демонстрируют хорошие показатели продаж в США. Так,  южнокорейский пикап в августе показал лучшую динамику среди новых моделей, а детище Ford заказали более 100 000 раз всего за три месяца после начала приема заявок.

Что касается пикапа Trailblazer, то все узлы и агрегаты он позаимствует у донорского кроссовера. Соответственно, под капотом грузовичка может оказаться турбо-мотор 1.3 на 150 лошадиных сил. В паре с мотором будет «трудиться» обычный 9-ступенчатый автомат.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Представлен Chevrolet Corvette Z06

27 октября 2021

Когда будет представлен заряженный Chevrolet Corvette

18 октября 2021
Chevrolet Trailblazer (2021)

Chevrolet Trailblazer приехал в автосалоны

21 сентября 2021

Почему горят Chevrolet Bolt?

21 сентября 2021
Chevrolet Bolt EV

Власти США ущемляют владельцев Chevrolet Bolt

16 сентября 2021
Chevrolet Camaro

Представлен настоящий Chevrolet Camaro

02 августа 2021

 Новости Chevrolet

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta (2021) удивив внешностью, hyundai creta порадовала интеллектом Тест драйв
03 ноября 2021

Hyundai Creta
"Удивив внешностью, Hyundai Creta порадовала интеллектом"
Lexus LS - lexus ls 500 (2021) почему lexus ls500 роскошен во всем?
Тест драйв
01 ноября 2021

Lexus LS
"Почему Lexus LS 500 роскошен во всем?"
Porsche Panamera - porsche panamera gts (2021) можно ли найти универсальный спорткар?
Тест драйв
29 октября 2021

Porsche Panamera
"Можно ли найти универсальный спорткар?"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 9 9