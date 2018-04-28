В базе данных американской палаты по торговым маркам и патентам обнаружилась свежая запись, которая гласит о том, что концерн General Motors зарегистрировал за собой имя Tribute.

Последний раз мы слышали его в 2011 году, когда Mazda прекратила производство внедорожника Tirbute, созданного на базе пикапа BT-250. У японской компании права на имя закончились в 2012 году и она не стала продлевать их.

General Motors зарегистрировал за собой имя для использовании в названиях автомобилей, спортивных автомобилей, пикапов, двигателей и их составляющих. Неизвестно для какой из принадлежащих ему марок оно будет использоваться: Chevrolet, Buick или GMC. Не исключено, что имя предназначено для Lincoln, который недавно вернулся к использованию имен в названиях своих моделей вместо индексов с непонятными аббревиатурами.

Кроме того, GM готовит целый выводок электромобилей: следом за Bolt должно появиться более 20 различных моделей с электромоторами. И им, естественно, понадобятся названия.