Когда экология душит

Из-за вступления в силу новых требований к выбросам вредных веществ в атмосферу европейские дилеры Chevrolet прекращают продажи спорткаров с атмосферной «восьмёркой» LT1.

С 1 сентября 2019 года в Старом Свете на смену эконормам NEDC придут стандарты WLTP. Именно они станут причиной тому, что у местных дилеров марки больше нельзя будет приобрести новые спорткары с 6,2-литровым безнаддувным двигателем LT1 V8, который устанавливается на Corvette С7 и Camaro. С этого момента поклонникам безнаддувного V8 придётся довольствоваться только автомобилями, предлагаемыми на вторичном рынке.

"Обе модели представляют невероятную ценность по сравнению с большинством спорткаров, поскольку оборудованы легендарным 6,2-литровым V8 от Chevrolet, который является одним из самых успешных двигателей в мире", заявил Пол Аллан, глава компании Ian Allan Motors, которая будет продавать последние Corvette и Camaro c V8 в Великобритани.