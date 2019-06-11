Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2019

Когда экология душит

Когда экология душит
Автор фото: фирма-производитель

Из-за вступления в силу новых требований к выбросам вредных веществ в атмосферу европейские дилеры Chevrolet прекращают продажи спорткаров с атмосферной «восьмёркой» LT1. 

С 1 сентября 2019 года в Старом Свете на смену эконормам NEDC придут стандарты WLTP. Именно они станут причиной тому, что у местных дилеров марки больше нельзя будет приобрести новые спорткары с 6,2-литровым безнаддувным двигателем LT1 V8, который устанавливается на Corvette С7 и Camaro. С этого момента поклонникам безнаддувного V8 придётся довольствоваться только автомобилями, предлагаемыми на вторичном рынке.

"Обе модели представляют невероятную ценность по сравнению с большинством спорткаров, поскольку оборудованы легендарным 6,2-литровым V8 от Chevrolet, который является одним из самых успешных двигателей в мире", заявил Пол Аллан, глава компании Ian Allan Motors, которая будет продавать последние Corvette и Camaro c V8 в Великобритани.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Corvette C8

Новый Corvette будет защищён от чип-тюнинга

04 июня 2019
Karl Kustoms: Chevrolet Corvette

Воздать дань классике

03 июня 2019

Пляж Малибу в Узбекистане

27 мая 2019

Chevrolet ограничит водителей-подростков

22 мая 2019
Chevrolet Corvette

Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette

30 апреля 2019
Chevrolet Corvette ZR1

Представлен «очень злой» Corvette

26 апреля 2019

 Новости Chevrolet

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country - вагонные споры: volvo v90 cross country 2017 как оппонент противников кузова универсал Тест драйв
10 июня 2019

Volvo V90 Cross Country
"Вагонные споры: Volvo V90 Cross Country как оппонент противников кузова универсал"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 сдать экзамены экстерном
Тест драйв
07 июня 2019

Toyota Corolla
"Сдать экзамены экстерном"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 медвежий край
Автопутешествия
05 июня 2019

Skoda Kodiaq
"Медвежий край"
KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества?
Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"

Написано новостей:

2 3 5 4 3