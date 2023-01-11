Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2023

Новый Chevrolet Corvette получит режим «Стелс»

Новый Chevrolet Corvette получит режим «Стелс»

Удивительный факт – с момента презентации Corvette C8 прошло не так уж и много времени, а General Motors готовится представить совершенно новую модель, презентация которой состоится уже через несколько дней

Инсайдеры говорят, что нам, наконец, покажут гибридную модификацию автомобиля. Косвенно на это намекают три вещи. Первая – слоган «Как никто другой». Ранее Corvette массово не комплектовались гибридными силовыми установками.  Вторая – кадры, где из-под передних колес летит снег. Учитывая, что все прошлые «Корветы» являются заднеприводными, гибрид как раз может реализовать и полный привод.

Третье подтверждение – «режим стелс» на приборной панели. Скорее всего под ним подразумевается режим передвижения на «чистой» электрической тяге.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Взгляните на уникальный Chevrolet Corvette

28 декабря 2022
Chevrolet Aveo

Представлен новый Chevrolet Aveo

12 декабря 2022
Chevrolet Corvette

Раскрыта внешность гибридного Chevrolet Corvette

09 декабря 2022
Chevrolet Menlo

В Россию привезли электрические универсалы Chevrolet

08 декабря 2022
Chevrolet Equinox

В Россию привезли новые Chevrolet Equinox

05 декабря 2022
Chevrolet Montana

Представлен Chevrolet Montana

02 декабря 2022

 Новости Chevrolet

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 2 0 0