Новый Chevrolet Corvette получит режим «Стелс»

Удивительный факт – с момента презентации Corvette C8 прошло не так уж и много времени, а General Motors готовится представить совершенно новую модель, презентация которой состоится уже через несколько дней

Инсайдеры говорят, что нам, наконец, покажут гибридную модификацию автомобиля. Косвенно на это намекают три вещи. Первая – слоган «Как никто другой». Ранее Corvette массово не комплектовались гибридными силовыми установками. Вторая – кадры, где из-под передних колес летит снег. Учитывая, что все прошлые «Корветы» являются заднеприводными, гибрид как раз может реализовать и полный привод.

Третье подтверждение – «режим стелс» на приборной панели. Скорее всего под ним подразумевается режим передвижения на «чистой» электрической тяге.