Пляж Малибу в Узбекистане

Chevrolet Malibu вернется в Россию. Его будут собирать в Карачаево-Черкесии на заводе Derways. Модель продавалась на нашем рынке с 2012 по 2014 год, но из-за низких продаж компания Chevrolet убрала ее из линейки. В 2015 марка представила машину девятого поколения, которая к нам уже не поставлялась.

Любопытно, что сейчас Chevrolet Malibu официально продается в Узбекистане. Седан предлагается с атмосферником 2.5 (186 сил и 189 Нм) и 2,0-литровым турбомотором (253 силы и 353 Нм). Коробка — шестидиапазонный «автомат», привод — исключительно передний. Между тем, в Штатах автомобилю положен еще один агрегат- гибридная силовая установка от модели Volt. В ее состав вошел 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, два электромотора, а также комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 1,5 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов составляет 182 лошадиные силы.

К сожалению, каких-либо подробностей о российских спецификациях модели пока нет, равно как и нет информации о ценах. Между тем, в Узбекистане автомобиль продается от 275 781 751 сум (2 105 000 рублей).