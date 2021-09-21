Почему горят Chevrolet Bolt?

Недавно мы писали о случаях самопроизвольного возгорания Chevrolet Bolt. Любопытно, но даже власти США начали серьезно беспокоиться и попросили владельцев этих электрокаров вставать отдельно от других машин на парковках. Сейчас же в распоряжении СМИ находится официальное разъяснение представителей марки относительно причин возгорания

На самом деле все прозаично – брак аккумуляторов, которые поставляются компанией LG. В данный момент, в GM порекомендовали владельцам не заряжать батареи более чем на 90 процентов и не разряжать их в ноль. Сам же концерн работает над оптимизацией производства и разработке нового программного обеспечения, которое будет отличаться тщательным мониторингом состояния машины. Эта мера должна помочь обнаружить любые аномалии или отклонения в состоянии аккумуляторных батарей.

Интересно, но производитель объявит и специальную отзывную компанию, для тех машин, которые были собраны в период наибольшей вероятности возникновения дефектов.