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21 сен 2021

Почему горят Chevrolet Bolt?

Почему горят Chevrolet Bolt?

Недавно мы писали о случаях самопроизвольного возгорания Chevrolet Bolt. Любопытно, но даже власти США начали серьезно беспокоиться и попросили владельцев этих электрокаров вставать отдельно  от других машин на парковках. Сейчас же в распоряжении СМИ находится официальное разъяснение представителей марки относительно причин возгорания

На самом деле все прозаично – брак аккумуляторов, которые поставляются компанией LG. В данный момент, в GM порекомендовали владельцам не заряжать батареи более чем на 90 процентов и не разряжать их в ноль.  Сам же концерн работает над оптимизацией производства и разработке нового программного обеспечения, которое будет отличаться тщательным мониторингом состояния машины. Эта мера должна помочь обнаружить любые аномалии или отклонения в состоянии аккумуляторных батарей.

Интересно, но  производитель объявит и специальную отзывную компанию, для тех машин, которые были собраны  в период наибольшей вероятности возникновения дефектов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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