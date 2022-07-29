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29 июл 2022

Представлен новый Chevrolet Colorado

Представлен новый Chevrolet Colorado
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн, наконец-то, показал новое поколение своего среднеразмерного пикапа. На первый взгляд изменений здесь немного - шасси осталось прежним, да и внешность подправили незначительно…

С другой стороны – давайте заглянем под капот, ведь главное новшество скрывается там. Речь идет о двигателе, который был позаимствован у старшей модели Silverado – турбированный объемом 2.7 литра и мощностью в 240 лошадиных сил. Интересный факт, для Colorado – этот мотор является старшим, а для Silverado – базовым.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Некоторые комплектации оснастят также системой выбора режимов движения: помимо традиционных стандартного, внедорожного и режима для буксировки в список включат преднастройки Terrain и Baja. Первый предназначен для медленного преодоления каменистых препятствий, второй — для скоростного перемещения по пересечённой местности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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