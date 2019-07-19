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19 июл 2019

Представлен новый Chevrolet Corvette

Представлен новый Chevrolet Corvette
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet рассекретила Corvette следующего поколения, который впервые получил среднемоторную компоновку. Новый спорткар будет продаваться параллельно с моделью текущего поколения, которая в свою очередь подвергнется модернизации.

Отличительными чертами нового «Корвета» с приставкой Stingray в названии стали задние фонари в стиле спорткара Camaro, широкий спойлер, а также задний диффузор, по бокам которого расположатся сдвоенные патрубки выпускной системы. Кузов машин выполнен из алюминия со стеклопластиковыми панелями. Также новинка получила 20-дюймовые колесные диски и тормозную систему Brembo.

C технической точки зрения важно отметить тот факт, что новинка получила среднемоторную компоновку. Сердцем спорткара стал 6,2-литровый  алюминиевый атмосферный двигатель V8. Мощность агрегата под названием LT2 составляет более 500 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с новой восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Тяга передается только на задние колеса. Предполагается, что у суперкара может появиться модификация с наддувным 6,2-литровым агрегатом мощностью около 650 лошадиных сил. Наконец, не исключен выпуск полноприводной гибридной модификации Corvette C8 с электромотором на задней оси. В этом случае суммарная отдача агрегатов превысит 900 лошадиных сил.











Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5d3178939a7947d48c6b71a8?from=newsfeed

 

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