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15 июн 2020

В Chevrolet представили очень большой и мощный V8

В Chevrolet представили очень большой и мощный V8
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн представил 7,0-литровый V8, который будет поставляться на заказ

Chevrolet представили новый бензиновый мотор — 7,0-литровый V8 LS427/570. Отдача составляет 578 л.с. и 732 Нм. Это на 66 л.с. и 95 Нм больше, чем у предыдущей модификации LS7. Среди преимуществ нового поколения ДВС отмечается система смазки с мокрым картером, которая устраняет необходимость установки отдельного масляного бака, масляных магистралей и других вспомогательных компонентов для производственной системы сухого картера LS7. 

LS427/570 оснащается «плоским» коленвалом. Мотор способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. По словам General Motors, это самый мощный их атмосферный мотор. Примечательно, что LS427/570 не получится легально установить в дорожный автомобиль (во всяком случае, в США). Мотор предназначен для гоночных и прочих проектов, так что путь на дороги общего пользования ему закрыт. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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