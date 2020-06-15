В Chevrolet представили очень большой и мощный V8

Американский концерн представил 7,0-литровый V8, который будет поставляться на заказ

Chevrolet представили новый бензиновый мотор — 7,0-литровый V8 LS427/570. Отдача составляет 578 л.с. и 732 Нм. Это на 66 л.с. и 95 Нм больше, чем у предыдущей модификации LS7. Среди преимуществ нового поколения ДВС отмечается система смазки с мокрым картером, которая устраняет необходимость установки отдельного масляного бака, масляных магистралей и других вспомогательных компонентов для производственной системы сухого картера LS7.

LS427/570 оснащается «плоским» коленвалом. Мотор способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. По словам General Motors, это самый мощный их атмосферный мотор. Примечательно, что LS427/570 не получится легально установить в дорожный автомобиль (во всяком случае, в США). Мотор предназначен для гоночных и прочих проектов, так что путь на дороги общего пользования ему закрыт.